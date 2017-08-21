У подъезда дома на Советской нашли труп

Не исключена версия суицида.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
Утром 22 августа жители дома № 17 на улице Советской обнаружили у подъезда труп мужчины. На данный момент подробной информации о погибшем нет. В Следственном комитете факт ЧП подтвердили.
– На место выехала оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего. Пока оснований говорить, что было какое-то преступление, нет. Тело будет направлено на вскрытие, после чего и определят причину смерти, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель СК Свердловской области Александр Шульга.
- Напомним, что на прошлой неделе из окна дома напротив "Дома кино" насмерть разбился мужчина.
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