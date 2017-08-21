В Екатеринбурге загорелся склад с мороженым

Пожар тушили почти три десятка спасателей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
В Екатеринбурге вечером 21 августа горел склад с мороженым на улице 40-летия Комсомола.
Пожар начался в половине 11 вечера. Загорелась холодильная установка и продукты питания на складе, площадь пожара составила пять квадратных метров. На место ЧП прибыли 28 спасателей и девять пожарных машин, потушить пожар полностью удалось во втором часу ночи, сообщили в областном управлении МЧС.
В огне никто не пострадал, причины пожара выяснят эксперты.
- В ночь на 20 августа в Екатеринбурге произошел пожар в Областной наркологической больнице № 2, где сгорела одна из палат. Пострадал один из пациентов - мужчину госпитализировали с ожогами.