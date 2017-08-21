Наверх
В Екатеринбурге налетчики пытались ограбить ювелирный магазин
08:48, сегодня
Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области
08:30, сегодня
В Екатеринбурге загорелся склад с мороженым
08:16, сегодня
Дольщикам ЖК «Кольцовский» пообещали возобновить строительство на этой неделе
21:02, 21.08.2017
Школа экономного туриста: как сэкономить на авиаперелетах по миру?
Спиннеры больше не интересуют россиян: спрос на них снизился на 70%
20:39, 21.08.2017
2,5 миллиарда на кино: деньги дали Учителю и Светлакову, а "Гардемаринам" отказали
20:04, 21.08.2017
"Уральские авиалинии" задерживают рейс из Екатеринбурга в Симферополь и обратно
19:55, 21.08.2017
В Свердловской области заключено первое в России соглашение с региональными СРО о сотрудничестве в сфере капремонта
Пропавший в Екатеринбурге мужчина утонул в пруду
19:15, 21.08.2017
Свердловчанин пойдет под суд за убийство семилетней давности
18:40, 21.08.2017
Екатеринбург пойдет на митинг "За свободный интернет"
18:12, 21.08.20172
ВТБ24 внедряет технологию речевой аналитики при работе с клиентами
Ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского задаст ритм "Безумных дней"
17:53, 21.08.2017
В Нижнем Тагиле пожилой мужчина провалился в канализационный колодец
17:34, 21.08.2017
"Задели плодородный слой на горнолыжной трассе". НАША выяснила, за что директора ГЛК "Уктус" оштрафовали на 51 миллион
17:25, 21.08.2017
Областной Фонд капремонта обменялся передовым опытом с коллегами по всей России
Екатеринбуржцев приглашают обсудить строительство крупного церковного комплекса на Елизавете
17:13, 21.08.2017
Сотрудник следственного изолятора получил три года за взятку от заключенного
17:06, 21.08.2017
Жители отдаленных поселков и деревень начнут выбирать губернатора Свердловской области на неделю раньше
16:43, 21.08.2017
Уважаемые работники строительного комплекса, коллеги и партнеры!
Как получить перерасчет пенсионерам, у которых дети родились еще в СССР
16:23, 21.08.2017
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
16:13, 21.08.2017
"Можете вычеркнуть нас с карты города, мы проживем": Николай Коляда поругался с чиновницей из мэрии Екатеринбурга
15:59, 21.08.20172
Почти как новостройка: как капремонт в Волчанске преобразил дома
Куйвашев о храме на воде: "Надо разделять мнение населения от общественных террористов"
15:50, 21.08.20173
В Свердловской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного мотоциклиста
15:35, 21.08.2017
Бабушка-трансформер: рецензия на фильм "Бабушка легкого поведения"
15:19, 21.08.2017
Екатеринбурженка хотела продать медаль "За отвагу" за 1000 рублей
14:59, 21.08.20172
США приостановили выдачу виз по всей России
14:26, 21.08.2017
В Свердловском облсуде вынесли приговор воспитанникам Рефтинского спецучилища, устроившим бунт
14:00, 21.08.2017
Археологи нашли под Нижним Тагилом уникальный предмет эпохи мезолита
13:59, 21.08.2017
В Свердловской области суд наказал пьяного водителя годом колонии
13:41, 21.08.2017
Один из лучших камерных оркестров страны выступит на фестивале «Безумные дни»
13:28, 21.08.2017
Свердловские власти продадут треть акций КРК "Уралец" в Екатеринбурге
13:04, 21.08.2017
Жители Екатеринбурга могут остаться зимой без тепла
12:53, 21.08.2017
Новый спасатель: лабрадор Жюль будет предупреждать о пожарах в Верхотурье
12:15, 21.08.2017
Искали всю ночь: в Екатеринбурге пропал пьяный мужчина
12:10, 21.08.2017
В Екатеринбурге полиция ищет жертв мебельщика, обманувшего клиентов на полмиллиона рублей
12:07, 21.08.20172
"Не найдем Рыжему опытных хозяев – придется его усыпить": как в Екатеринбурге живут бездомные ротвейлеры и сенбернары
11:36, 21.08.2017
Жительница Екатеринбурга подала в суд после смерти хорька Чебурашки
11:30, 21.08.2017
В Екатеринбурге во время пожара в больнице пострадал пациент
11:22, 21.08.2017
У екатеринбуржца забрали Kia Rio за неоплаченные штрафы ГИБДД
10:55, 21.08.2017
На Эльмаше мужчина выстрелил в лицо собутыльнику
10:53, 21.08.2017
Уральский студент представит Россию на Всемирной летней Универсиаде
10:31, 21.08.2017
На Уралмаше "Приора" влетела в трамвайную остановку и перевернулась
10:04, 21.08.2017
Режиссер из Екатеринбурга позвал Путина на премьеру своего документального фильма
09:41, 21.08.2017
Под Талицей внедорожник сбил ребенка на велосипеде
09:14, 21.08.2017
Трагедия на трассе Екатеринбург – Серов: три человека погибли, два пострадали
08:40, 21.08.2017
Уралтрансбанк совместно с НСПК закончили проект по интеграции национальных платежных систем России и Армении
08:25, 21.08.20171
Екатеринбург накрыл густой туман
08:15, 21.08.2017
Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа 2017 года
08:00, 21.08.2017
Сегодня Андрею Кончаловскому исполнилось 80 лет
20:22, 20.08.2017
Слишком активно добивался близости: в Свердловской области женщина ударила ножом бывшего ухажера
19:47, 20.08.2017
День города продолжается: в Екатеринбурге устроили карнавальное шествие
18:58, 20.08.2017
Налетел на бордюр и улетел в забор: в аварии на Юго-Западе пострадали четыре человека
18:32, 20.08.2017
На следующей неделе Екатеринбург ожидает 30-градусная жара
17:56, 20.08.2017

В Екатеринбурге загорелся склад с мороженым

В Екатеринбурге загорелся склад с мороженым
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Пожар тушили почти три десятка спасателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

В Екатеринбурге вечером 21 августа горел склад с мороженым на улице 40-летия Комсомола. 
 
Пожар начался в половине 11 вечера. Загорелась холодильная установка и продукты питания на складе, площадь пожара составила пять квадратных метров. На место ЧП прибыли 28 спасателей и девять пожарных машин, потушить пожар полностью удалось во втором часу ночи, сообщили в областном управлении МЧС.
 
В огне никто не пострадал, причины пожара выяснят эксперты.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 22.08.2017, 08:16
Тэги: Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Хэллоуин-2015 Погода Горящие авто Авто Война ритуальных агентств Культура Недвижимость ВУЗ Лайфхак СМИ Дорожные воины Жизнь в городе Скорая помощь Новости России ГИБДД Женщины Смерть Экономия Отношения Мировые новости Искусство Ельцин-центр Самолет Минобороны упал в Якутии Видео Суд Животные Грипп Религия Бэби-боксы Корь Интернет Криминал Образование Растения Семья Храм святой Екатерины Необычное Истории 9 мая Общественный транспорт Биатлон Приговор Лошагину Хоккей Здоровье Грипп в Екатеринбурге МЧС Пожар Мужчины Музыка Взятки Дело Пьянкова Политика Туризм Расстрел на Депутатской Пусть говорят Мода Голодовка в колонии ЖКХ Опрос Новости Розыск Ошибки врачей Парковки Транспорт Фото Высокие технологии Конкурсы Баскетбол Футбол Гололед Секс Психология Афиша Приостановка полетов в Египет Мультимедиа Статистика Кризис и санкции Расстрел Скандалы Дети Коллекторы Убийство в Рахмангулово Новости дня История Екатеринбурга ЖКХ Свердловской области Снос монастыря на Качканаре Медицина Обрушение крыши на Калинина Путин Рейтинг Экономика Катастрофа Мистика Школа Еда В Екатеринбурге -40 градусов Красота Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Скандал с Новиковым ЧМ-2018 Екатеринбуржцы в разных странах Развлечения Дороги Спорт Бизнес Тест В Египте разбился самолет с российскими туристами Эксклюзив Самолет Дом-2 Происшествия Выставки Шоу-бизнес Отдых Деньги Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Финансы Ловец покемонов Рецензия Транспортная реформа Доска позора Убийство Ирины Вахрушевой Горячее Расписание Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Репортаж Недвижимость Свердловской области Мотоциклы Волейбол Личное Отключение света Уралмаш, Эльмаш Военный репортаж Знаменитости ЗАГС Ту 154 ДТП Позитив Слухи Взрыв Строительство Производство Новый год Крушение самолета под Ростовом Студенты 9 мая Интервью История успеха Сибирская язва ИГИЛ Кто заработал

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru