Екатеринбуржец может сесть на 10 лет за кражу 1000 рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017
Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в разбойном нападении на торговый павильон. Сообщение поступило в дежурную часть ночью 11 сентября.
Продавец ларька на улице Академической рассказала, что к киоску подошел пьяный мужчина, в руке которого был предмет, похожий на нож.
– Угрожая расправой, злоумышленник потребовал деньги. Продавец, опасаясь за свою жизнь, отдала всю выручку. Забрав наличность, мужчина поспешил ретироваться. Сумма ущерба составила 1200 рублей, – сообщили в пресс-группе городского МВД.
Сыщикам понадобилось несколько дней, чтобы найти подозреваемого. Им оказался 24-летний рецидивист. Он сознался в преступлении.
По его словам, он действовал из корыстных побуждений, похищенные деньги потратил на личные нужды.
- В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.
- Возбуждено уголовное дело по второй части статьи "Разбой".
- Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
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