Екатеринбуржец может сесть на 10 лет за кражу 1000 рублей

На прошлой неделе он ограбил ларек в районе УПИ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в разбойном нападении на торговый павильон. Сообщение поступило в дежурную часть ночью 11 сентября.

Продавец ларька на улице Академической рассказала, что к киоску подошел пьяный мужчина, в руке которого был предмет, похожий на нож.

– Угрожая расправой, злоумышленник потребовал деньги. Продавец, опасаясь за свою жизнь, отдала всю выручку. Забрав наличность, мужчина поспешил ретироваться. Сумма ущерба составила 1200 рублей, – сообщили в пресс-группе городского МВД.

Сыщикам понадобилось несколько дней, чтобы найти подозреваемого. Им оказался 24-летний рецидивист. Он сознался в преступлении.

По его словам, он действовал из корыстных побуждений, похищенные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело по второй части статьи "Разбой".

Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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