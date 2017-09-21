Под Екатеринбургом нашли мертвого охотника

Мужчина ушел в лес на звуки выстрелов и пропал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В лесу вблизи поселка Монетный нашли труп охотника, пишет E1. Мужчина пропал 20 сентября, после того как ушел и не вернулся. В поисковой операции участвовали 7 человек.

– На месте работает следственно-оперативная группа. В интересах следствия более подробная информация не разглашается, - рассказал "Нашей Газете" официальный представитель СК по Свердловской области Александр Шульга.

По словам местных жителей, мужчина ушёл в лес на выстрелы. Позже его обнаружили с огнестрельным ранением в груди.

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