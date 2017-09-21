В Свердловской области участковый спас в тайге мужчину, который сломал ногу и застрял в болоте

Алексея Исакова уже представили к награде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Участковый Алексей Исаков из Верхней Салды представлен к награде за спасение человека. Полицейскому позвонили жители поселка Басьяновский и сообщили, что на болотах мужчина сломал ногу, и ему нужна помощь.

– Участковый и еще два местных жителя выдвинулись в сторону бывшего торфопредприятия. Там их ждал брат пострадавшего. Он и проводил полицейского с помощниками через лес к месту происшествия, – сообщили в областном МВД.

Добравшись до пострадавшего, Алексей наложил ему на ногу шину. После этого мужчину на руках несли до квадроцикла. В общей сложности вся операция заняла более 12 часов.

Мужчину доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Сейчас он находится дома.

За проявленную инициативу и неравнодушие участковый Алексей Исаков представлен руководством полиции Верхней Салды к награждению.

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