В туалете ТЦ «Глобус» нашли труп

Точный возраст мужчины пока неизвестен.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017
В Екатеринбурге в туалете торгового центра «Глобус» нашли труп мужчины. Об этом сообщают очевидцы в группы "ВКонтакте" "Инцидент.Екатеринбург".
Сейчас у торгового центра стоят машины полиции и врачей.
– На месте работает группа СКР по Чкаловскому району. Признаков насильственной смерти нет. Точный возраст мужчины неизвестен, это взрослый мужчина, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель СК по Свердловской области Александр Шульга.
Сейчас тело мужчины отправлено на медицинскую экспертизу.