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В туалете ТЦ «Глобус» нашли труп

В туалете ТЦ "Глобус" нашли труп
16+
Фото: "Google maps"
Точный возраст мужчины пока неизвестен.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В Екатеринбурге в туалете торгового центра «Глобус» нашли труп мужчины. Об этом сообщают очевидцы в группы "ВКонтакте" "Инцидент.Екатеринбург".

Сейчас у торгового центра стоят машины полиции и врачей.

– На месте работает группа СКР по Чкаловскому району. Признаков насильственной смерти нет. Точный возраст мужчины неизвестен, это взрослый мужчина, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель СК по Свердловской области Александр Шульга.

Сейчас тело мужчины отправлено на медицинскую экспертизу.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 22.09.2017, 16:59
Тэги: Новости дня, Происшествия, Смерть
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