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Ночью на Уралмаше сгорели два садовых дома

Ночью на Уралмаше сгорели два садовых дома
16+
Фото: Архив "НАШЕЙ"
Спасатели боролись с огнем почти семь часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.10.2017

В ночь на воскресенье на окраине Уралмаше в Екатеринбурге случился крупный пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь уничтожил два садовых дома и надворные постройки на улице Коммунистической.

Сообщение о пожаре спасателям поступило глубокой ночью, в 2.32.

– В садовом товариществе на площади 110 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки и два садовых дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 16 человек личного состава, – прокомментировали в МЧС.

Пожарные работали почти семь часов: к 3.01 возгорание был локализовано, к 3.21 огонь удалось потушить, а проливка и разбор сгоревших домов были закончены только к 9.06.

  • Также крупный пожар на этой неделе случился в Екатеринбурге на улице Минометчиков – там горел склад.

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Игорь Труш, 22.10.2017, 13:09
Тэги: Пожар
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