В МЧС рассказали, из-за чего сегодня возле «Сима-Ленда» работали пожарные

Виной всему стала бочка с керосином.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.10.2017

Сегодня днем жителей Екатеринбурга обеспокоили пожарные машины на улице Черняховского, многие горожане испугались, что в гипермаркете "Сима-Ленд" случился пожар или эвакуация. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар был, но не в ТЦ, а в другом здании на улице Черняховского.

Вызов спасателям поступил в 12.05.

– На площади 3 квадратных метра выгорел керосин в емкости, расположенной в цехе по производству железобетонных изделий. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, – рассказали в МЧС.

В 12.19 огонь был локализован, через десять минут его потушили. Еще час спасатели потратили на проливку и разбор сгоревших конструкций.

Также сегодня на Уралмаше сгорели два садовых дома.

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