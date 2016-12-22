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В Екатеринбурге женщина умерла в здании почты

В Екатеринбурге женщина умерла в здании почты
16+
Фото: wikimedia.org
У нее случился сердечный приступ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

В здании «Почты России», расположенном на улице Бебеля, 164, в Екатеринбурге, умерла женщина. Об этом изданию Znak.com сегодня, 22 декабря, сообщили очевидцы.

Женщина почувствовала себя плохо на улице. Ее занесли в здание «Почты России», где она умерла.

Смерть женщины в почтовом отделении подтвердили в пресс-службе свердловского Следственного комитета. По предварительным данным, на теле погибшей не обнаружили признаков насильственной смерти, также как и внешних повреждений. По основной версии, у нее случился сердечный приступ.

  • Сейчас по факту смерти женщины следователи ведут доследственную проверку. Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 22.12.2016, 19:10
Тэги: Мультимедиа, Смерть
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