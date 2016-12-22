На Урале школьница забила до смерти своего трехмесячного сына

Челябинский суд вынес приговор убийце грудного ребенка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016
В поселке Метлино Челябинской области 17-летняя школьница убила своего грудного сына, сообщили в пресс-службе челябинской прокуратуры сегодня, 22 декабря.
Убийство девушка совершила еще в ноябре 2015 года. Школьница избила грудного младенца так, что ребенок умер от травм. Во время суда несовершеннолетняя пыталась обвинить в убийстве своего сожителя, который, по ее словам, издевался над ребенком.
Челябинский областной суд не внял убеждениям девушки и признал ее виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
- Школьницу приговорили к пяти годам воспитательной колонии и лечению у психиатра.