Под Нижним Тагилом охотник выстрелил в женщину вместо лося

Пострадавшую доставили в больницу с переломами плечевой кости и ребер.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

В селе Сулем под Нижним Тагилом охотник случайно выстрелил в женщину, когда целился в лося, сообщает агентство «Между строк» сегодня, 22 декабря.

В Свердловской области мужчина ранил женщину во время охоты

Пятеро мужчин охотились на лосей в пяти километрах от села. Когда они расположились на точках для охоты, к одному из мужчин на снегоходе с санями подъехали мужчина и женщина. Охотник в этот момент держал ружье готовым к выстрелу и предупредил приехавших, что им нужно покинуть район охоты.

Пострадавшую прооперировали в больнице

Однако мужчина не послушал охотника и начал приближаться к нему, протягивая руку, а женщина встала с саней. Охотник начал убирать ружье в сторону от людей, но ветка зацепилась за курок оружия, в результате произошел выстрел.

Пуля попала в левое плечо 39-летней женщины. Пострадавшую госпитализировали с переломом плечевой кости и повреждениями ребер. В больнице медики провели ей операцию.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 58-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.

В середине декабря в Свердловской области охотник застрелил своего товарища во время охоты на косуль. 62-летний мужчина погиб от пулевого ранения на месте.

В конце октября под Нижними Сергами мужчина выстрелил в другого охотника, приняв его за медведя. Пострадавший скончался на месте.

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