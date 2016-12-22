Убийцу 25-летней Кристины Яновой арестовали в Екатеринбурге

Тело погибшей девушки нашли в поселке Мичуринском на Широкой речке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016
Сегодня, 22 декабря, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство СУ СК РФ по Свердловской области о заключении под стражу 38-летнего Евгения Беляша, которого подозревают в убийстве Кристины Яновой. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Арест на два месяца был выбран в качестве меры пресечения. Это решение поддержала и прокуратура.
Кроме того, известно, что ранее у Евгения Беляша уже была судимость за «совершение тяжкого преступления в отношении жизни и здоровья». Подробности убийства Кристины Яновой пока не разглашаются. Евгению Беляшу в ближайшее время предъявят обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
- Кристина Янова пропала в ночь с 13 на 14 декабря. В последний раз она заходила на свою страничку «ВКонтакте» в 5.51 14 декабря.
- В Екатеринбурге Кристина снимала квартиру вдвоем с подругой, поскольку не могла найти работу в Новоуральске. Она работала по графику 2/2 и в выходные уезжала домой в Новоуральск.
- Кристина Янова пропала на свидании с неким Жекой, которым познакомилась на сайте знакомств и поехала кататься на машине. По некоторым данным, у семьи Яновых были проблемы с деньгами, а Жека предложил молодой матери 20 тысяч рублей за встречу.
- По одной из версий, которые выдвигают знакомые Кристины, прочитавшие ее переписку в социальных сетях, она занялась проституцией.
- Тело погибшей Кристины Яновой обнаружили во вторник, 21 декабря, в поселке Мичуринском на Широкой речке.