Убийцу 25-летней Кристины Яновой арестовали в Екатеринбурге

Тело погибшей девушки нашли в поселке Мичуринском на Широкой речке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Сегодня, 22 декабря, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство СУ СК РФ по Свердловской области о заключении под стражу 38-летнего Евгения Беляша, которого подозревают в убийстве Кристины Яновой. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Арест на два месяца был выбран в качестве меры пресечения. Это решение поддержала и прокуратура.

Кроме того, известно, что ранее у Евгения Беляша уже была судимость за «совершение тяжкого преступления в отношении жизни и здоровья». Подробности убийства Кристины Яновой пока не разглашаются. Евгению Беляшу в ближайшее время предъявят обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».