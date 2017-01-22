В Екатеринбурге детей подозревают в поджоге администрации Железнодорожного района

Здание выгорело полностью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге в воскресенье, 22 января, на Матросской сгорело старое здание администрации Железнодорожного района. Сторож считает, что поджог совершили или дети, или бомжи.

Как сообщили в службе спасения «СОВА», информация о возгорании в доме на Матросской, 41, поступила на пульт диспетчера в 12.33 в воскресенье, 22 января.

— На место возгорания выехали три пожарные машины и 10 спасателей. Когда они прибыли, в одноэтажном здании было сильное задымление, а чердак горел открытым пламенем. В 13.05 огонь локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 14.34. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Как рассказала женщина-сторож, которая находилась в этом же здании, скорее всего, причиной возгорания был поджог.

– Это бывшее здание администрации Железнодорожного района. Здесь дорожка в снегу протоптана. Скорее всего, что дети или бомжи его и подожгли, – отметила она.

По факту ЧП проводится проверка, причины возгорания будет выяснять комиссия.

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