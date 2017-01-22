В Екатеринбурге ищут 17-летнюю студентку с большими карими глазами

Девушка учится в медицинском колледже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге ищут 17-летнюю Айсель Акберову, которая пропала 19 января этого года, сообщили в пресс-группе УМВД. Около 9.00 девушка вышла из дома на улице Машинной, 40, и отправилась на учебу. После этого ее никто не видел.

Сейчас мобильный телефон Айсель недоступен. На связь с родными она не выходит.

Известно, что девушка учится в Свердловском областном медицинском колледже. Ее семью считают благополучной. Ранее она никогда не убегала и не состояла на учете в полиции.

В социальной сети «ВКонтакте» у пропавшей заведено целых четыре страницы. Но на всех них она очень давно не появлялась.

Рост Айсель Акберовой составляет 155 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темные волосы до плеч и карие глаза. 19 января на ней были надеты: серый пуховик длиной до колена с меховой опушкой, черная вязаная шапка, черные брюки и черные сапоги. С собой у нее были сумка, паспорт и мобильный телефон.

Сейчас на розыск 17-летней Айсель Акберовой ориентирован личный состав территориальных ОВД.