Так хотелось! В Екатеринбурге менеджер и управляющий «Связного» украли «айфоны», но свалили вину на налетчиков

Они придумали историю с вооруженным нападением.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге сотрудников ограбленного салона сотовой связи «Связной» подозревают в инсценировке. Камеры в день нападения не работали, очевидцев ЧП также нет, написал 23 января Life.

В Орджоникидзевском районе 18 января, по изначальным данным, грабители ворвались в «Связной». В момент нападения в торговом зале находился всего один сотрудник, 19-летний Иван. Он рассказал следователям, что преступником был один мужчина, он держал продавца под прицелом пистолета до тех пор, пока не забрал с полок нужные ему аппараты и не скрылся.

Как рассказали в пресс-группе УВД Екатеринбурга, нападение произошло около 20 часов. Угрожая пистолетом продавцу, неизвестный похитил три смартфона, ущерб 165 тысяч, по последним данным, продукцию Apple.

По описанию менеджера салона Ивана, грабитель, ворвавшийся к нему, был достаточно высокого роста — 180–185 см, возрастом до 30 лет, бородатый и в белом пуховике. По этому описанию был составлен фоторобот.

В день нападения камеры видеонаблюдения в магазине не работали, поэтому никаких доказательств ЧП не было.

Но сыщики в ходе расследования очень быстро выяснили, что же произошло на самом деле в тот вечер.

— В ходе расследования уголовного дела по части 1 ст. 162, «Разбойное нападение», сыщиками уголовного розыска изобличены и задержаны менеджер этой торговой точки Иван, от которого поступило заявление, а также и его управляющая, ранее не судимая девушка. Они подозреваются в организации «ограбления» и лжепоказаниях, — уточнили в правоохранительных органах Екатеринбурга.

По последней версии следствия, начальница со своим подчиненным имитировала вооруженное нападение, чтобы украсть несколько гаджетов Apple.

Расследования дела продолжается.

9 января трое молодых людей напали на «Евросеть» на Заводской, а вечером 22 января грабители ворвались в салон связи на Малышева.