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Так хотелось! В Екатеринбурге менеджер и управляющий «Связного» украли «айфоны», но свалили вину на налетчиков

Так хотелось! В Екатеринбурге менеджер и управляющий «Связного» украли «айфоны», но свалили вину на налетчиков
16+
Фото: unpictures.ru
Они придумали историю с вооруженным нападением.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге сотрудников ограбленного салона сотовой связи «Связной» подозревают в инсценировке. Камеры в день нападения не работали, очевидцев ЧП также нет, написал 23 января Life.
 
В Орджоникидзевском районе 18 января, по изначальным данным, грабители ворвались в «Связной». В момент нападения в торговом зале находился всего один сотрудник, 19-летний Иван. Он рассказал следователям, что преступником был один мужчина, он держал продавца под прицелом пистолета до тех пор, пока не забрал с полок нужные ему аппараты и не скрылся.
 
Как рассказали в пресс-группе УВД Екатеринбурга, нападение произошло около 20 часов. Угрожая пистолетом продавцу, неизвестный похитил три смартфона, ущерб 165 тысяч, по последним данным, продукцию Apple.
  • По описанию менеджера салона Ивана, грабитель, ворвавшийся к нему, был достаточно высокого роста — 180–185 см, возрастом до 30 лет, бородатый и в белом пуховике. По этому описанию был составлен фоторобот.
  • В день нападения камеры видеонаблюдения в магазине не работали, поэтому никаких доказательств ЧП не было.
Но сыщики в ходе расследования очень быстро выяснили, что же произошло на самом деле в тот вечер.

— В ходе расследования уголовного дела по части 1 ст. 162, «Разбойное нападение», сыщиками уголовного розыска изобличены и задержаны менеджер этой торговой точки Иван, от которого поступило заявление, а также и его управляющая, ранее не судимая девушка. Они подозреваются в организации «ограбления» и лжепоказаниях, — уточнили в правоохранительных органах Екатеринбурга.

  • По последней версии следствия, начальница со своим подчиненным имитировала вооруженное нападение, чтобы украсть несколько гаджетов Apple.
  • Расследования дела продолжается.
  • 9 января трое молодых людей напали на «Евросеть» на Заводской, а вечером 22 января грабители ворвались в салон связи на Малышева.

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Марина Подкорытова, 23.01.2017, 20:55
Тэги: Деньги, Происшествия
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