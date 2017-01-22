В Нижнем Тагиле семья погибла в пожаре из-за бомжей

Муж с женой задохнулись от угарного газа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Нижнем Тагиле мать с отцом погибли в пожаре в двухэтажном доме на Чайковского вечером 22 января, а их сын в больнице в коме. Как написал «Уральский рабочий», во время возгорания практически все жильцы находились у себя в квартирах.

Огонь начался в подъезде двухэтажки и быстро распространился , блокировав единственный вход и выход.

Жильцы квартиры № 9 решили бороться с огнем самостоятельно. Они попытались выйти наружу и открыли дверь своей квартиры, что привело к мощному притоку угарного газа. В итоге семья и отравились им. Оперативно прибывшие пожарные сумели быстро справиться с огнем и спасли всех, кроме тех жильцов.

От отравления глава семейства и его супруга погибли на месте, а их сын в тяжелом состоянии доставлен в больницу Нижнего Тагила, где подключен к аппаратам жизнеобеспечения.