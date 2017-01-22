Конструировал по чертежам из журналов: в Нижнем Тагиле любитель-конструктор разбился во время полета на дельтаплане

Мужчина собирал летательный аппарат своими руками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Под Нижним Тагилом вблизи поселка Старатель погиб 38-летний работник Нижнетагильского института испытания металлов Василий Куликов, передает в понедельник, 23 января, издание «Уральский рабочий».

Мужчина парил в воздухе над акваторией городского пруда на собственноручно сделанном дельтаплане. Но в какой-то момент аппарат вошел в штопор и рухнул.

По словам транспортного прокурора Нижнего Тагила Сергея Желябовского, летательный аппарат был самостоятельно сконструирован Куликовым в гараже по чертежам из журналов. При этом каких-либо разрешений на полеты и документации на технику у мужчины не было – Куликов решил похвастаться своим изобретением перед сослуживцами.