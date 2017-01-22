В Верхотурье оштрафовали школу, где на уроке одноклассник выстрелил девочке в глаз

11-летняя школьница серьезно пострадала из-за шалости мальчика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Верхотурский районный суд вынес решение оштрафовать на 30 тысяч рублей школу №2, где в октябре 2016 года девочка получила травму глаза, сообщили сегодня, 23 января, в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В такую сумму оценили компенсацию морального вреда ребенка.

Ранее свердловская прокуратура организовала проверку. Ходе нее выяснилось, что во время урока английского языка одноклассник натянул резиновую нить и выстрелил неким предметом в сторону 11-летней девочки. Он попал школьнице в глаз и серьезно его повредил.

По данным ведомства, причиной стало то, что учитель не следил за детьми. Кроме того, школа не обеспечила достаточно безопасные условия.