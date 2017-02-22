Меломан из Нижнего Тагила зарезал друга за неправильный вкус в музыке

Мужчина взял нож, узнав, что его оппонент любит "неправильную" музыку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.02.2017

В среду, 22 февраля, в Нижнем Тагиле один мужчина убил другого. Причиной стал спор из-за музыкальных пристрастий.

Мужчины выпивали вместе и беседовали. Возник разговор о самой правильной музыке, той, которую стоит слушать. Оказалось, что вкусы не совпадают и один из собутыльников схватился за нож.

Вызванная «скорая» спасти мужчину не успела - они лишь констатировали смерть от многочисленных ножевых ранений.

Сейчас с делом разбираются правоохранительные органы.