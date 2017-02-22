В Екатеринбурге мигранты массово пытались резать вены в камере

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.02.2017
В Центре содержания иностранных граждан несколько иностранных граждан забаррикадировались прямо в камере и стали резать себе вены.
По данным издания Life.ru, инцидент произошел в центре на улице Горнистов.
— Семь мигрантов закрылись в камере и угрожают разрезать себе вены, — сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. — К месту бунта уже прибыл ОМОН, который готовится ломать двери.
Причина бунта - недовольство содержанием в центре против их воли.
Мигранты просят не выдворять их из страны.
Один из них поранил себе руку, но его здоровью ничего не угрожает.
Редакция обратилась к официальному представителю ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых, чтобы узнать об истинном положении дел на данном объекте.
- Учреждение, о котором идёт речь, именуется Центром временного содержания иностранных граждан УМВД по Екатеринбургу. Сюда помещают лиц, выявленных в ходе профилактических рейдов, направленных на установление нарушителей миграционного законодательства нашей страны. Людей, помещённых в этот центр, содержат не в камерах, а в комнатах. Действительно, сегодня утром семь человек из числа уроженцев Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья стали высказывать просьбу не выдворять их за пределы РФ, так как все они без исключения хотят остаться жить и работать в России. Иных просьб и тем более требований они не высказывали. Отмечу, что, по предварительным данным, среди лиц, закрывшихся в комнате, есть ранее судимые по различным статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе за особо тяжкие преступления со смертельным исходом. А инициатор «акции» и вовсе судим порядка десяти раз за имущественные преступления. Именно он поцарапал себя в области запястья, а некоторые порталы преподнесли это под видом вскрытия вен. Его жизни опасность не угрожает. На территорию центра оперативно прибыли представители руководства УМВД по Екатеринбургу, ГУ МВД по Свердловской области и коллеги из Росгвардии. Полицейские провели с уроженцами бывших союзных республик работу по разъяснению действующего законодательства, после чего они сами добровольно открыли дверь своей комнаты. Обстановка в центре полностью контролируется органами внутренних дел,- отметил полковник Горелых.