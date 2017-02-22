В Екатеринбурге мигранты массово пытались резать вены в камере

Мигранты просили не выдворять их из страны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.02.2017

В Центре содержания иностранных граждан несколько иностранных граждан забаррикадировались прямо в камере и стали резать себе вены.

По данным издания Life.ru, инцидент произошел в центре на улице Горнистов.

— Семь мигрантов закрылись в камере и угрожают разрезать себе вены, — сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. — К месту бунта уже прибыл ОМОН, который готовится ломать двери.

Причина бунта - недовольство содержанием в центре против их воли.

Мигранты просят не выдворять их из страны.

Один из них поранил себе руку, но его здоровью ничего не угрожает.

Редакция обратилась к официальному представителю ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых, чтобы узнать об истинном положении дел на данном объекте.