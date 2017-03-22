Екатеринбурженку, прописавшую 263 мигранта в 15-метровой комнате, оштрафовали на 210 тысяч

После того, как женщина дважды не явилась в суд, ее привели на заседание принудительно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В мировом суде Орджоникидзевского района вынесли приговор екатеринбурженке Марине Мирсаитовой, незаконно прописавшей в своей комнате 263 мигранта.



Напомним, что всех этих людей Мирсаитова фиктивно прописала в комнате площадью 15 квадратных метров с сентября по декабрь 2016 года. За что каждый из мигрантов заплатил женщине по 500 рублей. То есть в общей сложности она заработала более 130 тысяч рублей. Но при этом никто из обратившихся к ней никогда не жил в этой комнате. В итоге на хозяйку «резиновой» жилплощади завели уголовное дело.

Хотя в ходе дознания Мирсаитова полностью признала свою вину, ей грозило до трех лет. Видимо, поэтому женщина дважды не являлась на заседания. 22 марта ее привели в суд принудительно. Правда, в итоге суд ограничился штрафом.

– Мировой судья судебного участка № 8 признал Мирсаитову виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей, – прокомментировала корреспонденту НАШЕЙ помощник прокурора Орджоникидзевского района Валерия Меньшикова.

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