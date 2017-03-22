Хотели получить 1,5 миллиона рублей, а получат от 10 до 20 - лет

В Екатеринбурге задержаны наркоторговцы, которые считали себя очень хитрыми.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Оперативными сотрудниками Уральской оперативной таможни изъята партия опасного синтетического наркотического вещества. Оно перемещалось в международном почтовом отправлении из Китая в Екатеринбург. Об этом сообщает Уральская оперативная таможня.

Наркотик заказали владельцы интернет-магазина

Как сообщает официальный представитель ведомства, Екатерина Демянчук, пресс-секретарь Уральского таможенного управления, вещество заказали лица, имеющие собственный интернет-магазин по незаконному обороту наркотиков. Эксперты считают, что наркотик, который приготовили бы из этого сырья, весил бы полтора килограмма. При продаже вещества в розницу на этом злоумышленники планировали заработать порядка 1,5 миллионов рублей.

Для получения посылки наняли постороннего человека

Подставное лицо должно было получить посылку на почте. После этого он сделал так называемую «закладку» в автомобильной покрышке в безлюдном месте на территории города. Далее второй участник шайки пришел забирать наркотическое вещество и планировал его перепрятать. В данный момент оба лица задержаны, ведется следствие.