Наказание за «глупость»: в Екатеринбурге вынесли приговор таксисту, обезглавившему девушку на Широкой речке

Гособвинитель потребовала посадить Сергея Соколова на 9 лет и 10 месяцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В четверг, 23 марта, в Верх-Исетском районном суде началось последнее заседание по делу об убийстве 22-летней Кристины Медведевой, на котором наконец вынесут приговор 47-летнему таксисту Сергею Соколову, обезглавившему девушку на Широкой речке.

Напомним, что во время судебных прений, когда гособвинитель попросила посадить Соколова в колонию строгого режима на 9 лет и 10 месяцев, таксист устроил за решеткой сцену с рыданиями. Утирая слезы, Соколов утверждал, что не убивал Медведеву, а лишь ударил ее локтем. По его версии, девушка якобы умерла сама. И только после этого таксист решил обезглавить клиентку, чтобы тело не опознали. Но мать погибшей поделилась с корреспондентом НАШЕЙ, что не верит ни единому слову подсудимого. Ведь экспертиза показала, что он отрезал голову, когда Кристина еще была жива, хоть и находилась без сознания.

Соколов извинился перед матерью девушки, когда произносил свое последнее слово. Оно, к всеобщему удивлению оказалось гораздо короче, чем выступление подсудимого на предыдущем заседании. При этом, сказав, что ему очень стыдно, Соколов назвал свое преступление «глупостью».



НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания.

16.00. Добрый день.

На финальное заседание пришли не только мама и сестра погибшей, но и мать Соколова.

– Мама, здравствуй. Прости меня, пожалуйста, – сказал Соколов и, утирая слезы, отвернулся. – Посмотри хоть на меня. Не плачь, – ответила ему мать.

16.04. Судья начал зачитывать приговор.

16.11. Из зачитываемого судьей приговора выяснилось, что ссора между Соколовым и Медведевой началась после того, как девушка разлила в салоне автомобиля пиво.

16.22. Соколов, его мать, родственники убитой внимательно слушают судью, который зачитывает подробности совершенного таксистом преступления.

16.27. Голову убитой Соколов выкинул в мусорный бак в одном из дворов Екатеринбурга. Напомним, что она так и не была найдена.

16.30. Судья подчеркнул, что при вынесении приговора будет учтена явка с повинной.

16.32. Итак, приговор. Суд назначил Соколову 9 лет 9 месяцев строгого режима, а также 226 тысяч в качестве компенсации расходов на похороны и 800 тысяч – компенсации морального вреда матери убитой девушки.

16.40. Мать Соколова комментировать приговор не стала.

– Вам мое интервью ничего не даст! – заявила она.

16.44. Родственники Кристины Медведевой покинули суд, не сказав ни слова.

На этом НАША трансляция завершена.