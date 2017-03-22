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В центре Екатеринбурга над магазином «Пикник» обвалилась часть крыши

В центре Екатеринбурга над магазином «Пикник» обвалилась часть крыши
16+
Фото: кадр из видео
В ЧП чуть не пострадал прохожий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В центре Екатеринбурга утром 23 марта над магазином «Пикник» упала часть крыши. На прохожих сорвались куски цемента и штукатурки.

– Я шел там около 11 утра. Тут сгрохотало, облако пыли. Все резко разбежались в разные стороны, все упало в метре от меня. Меня чуть не «убрал» каменный дождь с крыши, — рассказал очевидец Максим Снопков. 

Он уточнил, что камни там были довольно большие и кто-то мог пострадать. Максим снял последствия обрушения части крыши на видео.
 
В управляющей компании, обслуживающей дом по Ленина, 41, пояснили, что фасад здания не входит в их зону ответственности.
 
Козырек обрушился над магазином «Пикник», но там никто не ответил на наши звонки.
 

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Марина Подкорытова, 23.03.2017, 17:15
Тэги: Видео, Происшествия, Жизнь в городе
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