В Екатеринбурге грабители выбирали свои жертвы через соцсеть «ВКонтакте»

Девушка знакомилась с парнями, а на свидание просила принести дорогую цифровую технику.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Полиция Екатеринбурга задержала 20-летнюю девушку и двух ее знакомых. Они подозреваются в грабеже, сообщает УМВД по Екатеринбургу сегодня, 23 марта.

Невеста-наводчица

Злоумышленники действовали таким образом: девушка знакомилась с молодыми людьми в соцсетях, а на встречи просила брать игровые приставки.

- Во время свидания он сказал, что выполнил ее просьбу, и показал приставку, однако в этот момент к девушке подошли двое ее приятелей, – пояснили в УМВД по Екатеринбургу. - Девушка тут же ретировалась, и ожидала мужчин в заранее припаркованном автомобиле. После того, как молодчики избили и ограбили молодого человека, они поспешили скрыться.

Шайку задержали

Вскоре злоумышленников задержали. Выяснилось, что похожим образом был ограблен еще один молодой человек. Теперь правоохранители ищут всех их жертв. Они могут дать знать о себе, позвонив по телефонам: 8-963-444-82-95 (уголовный розыск УМВД) или 02.