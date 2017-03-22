В Екатеринбурге продолжается процесс над грозой Пионерки Игорем Новоселовым. Онлайн-трансляция из зала суда

На сегодняшнем заседании прозвучат показания свидетелей его нападения на таксиста Игоря Волкова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В рамках этого дела Новоселова обвиняют сразу по трем статьям УК РФ «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Нанесение побоев, сопряженное с хулиганством». На первом заседании допросили потерпевшего Игоря Волкова, напомнившего, что произошло с ним вечером 8 июля 2014 года по адресу: Вилонова, 12. Со слов мужчины, у этого дома дорогу ему перегородила «девятка», за рулем которой был Новоселов. После чего, как рассказал потерпевший, парень залез к нему в машину, где, оскорбляя и угрожая, несколько раз ударил в грудь и по рукам, а потом достал нож. К счастью, холодное оружие в дело не пошло, так как на помощь таксисту подоспела одна из женщин, которых он подвозил по этому адресу.

После допроса потерпевшего Новоселов попросил назначить полиграф себе и Волкову. А его адвокат рассказал другую версию случившегося

Сегодня в суде должны прозвучать показания свидетелей случившегося, ни один из которых не явился на первое заседание.

НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания

10.59. Доброе утро. Ждем начала заседания.

11.08. На заседание подошли адвокат, гособвинитель и «группа поддержки» Новоселова. Журналистам вновь сообщили, что фото- и видеосъемка запрещена.



11.12. Начался допрос свидетеля защиты Дениса Васючкова, который сейчас отбывает наказание в исправительном учреждении. Поэтому его допрашивают по видеосвязи.

Свидетель сообщил, что плохо помнит события трехлетней давности, поэтому попросил озвучить его показания, которые он давал во время следствия.

Судья настаивает, чтобы он ответил на вопросы.

11.18. Отвечая на вопросы адвоката Новоселова, Васючков пояснил, что ножа у Новоселова не было и машину таксиста Волкова он не пинал, когда тот заблокировал дверь.

Слушая показания своего приятеля, Игорь Новоселов улыбается.