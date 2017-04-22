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Полиция Екатеринбурга разыскивает водителя, насмерть задавившего 25-летнего парня в районе Птицефабрики

Полиция Екатеринбурга разыскивает водителя, насмерть задавившего 25-летнего парня в районе Птицефабрики
16+
Фото: отделение по связям со СМИ ГИБДД по Екатеринбургу
Виновник случившегося скрылся с места ДТП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.04.2017

ДТП, в котором погиб 25-летний парень, произошло накануне поздно вечером на улице Трубачева, что находится в микрорайоне Птицефабрика.  
 
Как уточнили в отделении по связям со СМИ ГИБДД по Екатеринбургу, ДТП произошло на неосвещенном участке дороги у  дома № 89 по улице Трубачева около 22.00. 

–  Двигаясь по улице Чистой со стороны улицы Альпинистов в сторону Варшавской водитель автомобиля, предположительно, отечественной модели, сбил молодого человека, который шел с правой стороны дороги по ходу движения машины, – прокомментировали в ГИБДД.

От полученных травм парень скончался на месте. А водитель с места ДТП скрылся. Однако вскоре полицейские 
нашли автомобиль  «ВАЗ-2110» со следами  наезда на пешехода.  Сейчас они выясняют, кто был за рулем легковушки. 
  • Проверка по факту случившегося продолжается. 
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 23.04.2017, 15:20
Тэги: ДТП, ГИБДД, Авто
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