Полиция Екатеринбурга разыскивает водителя, насмерть задавившего 25-летнего парня в районе Птицефабрики

Фото: отделение по связям со СМИ ГИБДД по Екатеринбургу

Виновник случившегося скрылся с места ДТП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.04.2017

ДТП, в котором погиб 25-летний парень, произошло накануне поздно вечером на улице Трубачева, что находится в микрорайоне Птицефабрика.

Как уточнили в отделении по связям со СМИ ГИБДД по Екатеринбургу, ДТП произошло на неосвещенном участке дороги у дома № 89 по улице Трубачева около 22.00.

– Двигаясь по улице Чистой со стороны улицы Альпинистов в сторону Варшавской водитель автомобиля, предположительно, отечественной модели, сбил молодого человека, который шел с правой стороны дороги по ходу движения машины, – прокомментировали в ГИБДД.

От полученных травм парень скончался на месте. А водитель с места ДТП скрылся. Однако вскоре полицейские

нашли автомобиль «ВАЗ-2110» со следами наезда на пешехода. Сейчас они выясняют, кто был за рулем легковушки.