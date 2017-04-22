В Екатеринбурге при взрыве газового баллона на пожаре пострадали местный житель и один из спасателей

Мужчины, которых сразу увезли на скорых в больницу, получили ожоги и травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.04.2017

О пожаре в садовом товариществе «Уралец», что находится в конце улице Долматовской в Нижне-Исетском микрорайоне, в МЧС сообщили 23 апреля в полпервого ночи. На место происшествия на пяти машинах тут же выехали 19 пожарных.

Когда спасатели прибыли на место, один из домов был полностью охвачен огнем, который уже перекинулся на кровлю соседнего строения. А как только пожарные начали тушить огонь, в доме рванул газовый баллон. По словам очевидцев, при взрыве пострадали один из местных жителей и пожарный, который получил ожоги лица. Эту информацию подтвердили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.

– Из-за выброса пламени во время взрыва местный житель и сотрудник МЧС получили ожоги и травмы, – сообщили корреспонденту НАШЕЙ в пресс-службе ведомства. – Пострадавших госпитализировали, но их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Угрозы жизни нет.

По данным МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Один частный дом сгорел полностью, другой пострадал лишь частично. При этом во время тушения периодически возникали перебои с подачей воды из-за того, что ее приходилось подвозить на цистернах от гидранта, расположенного в 1,5 километрах от места пожара. Поэтому остановить распространения огня пожарным удалось лишь к 01.48. А полностью пожар был потушен лишь к 04.30, когда огнеборцы завершили разбор и проливку сгоревших конструкций.