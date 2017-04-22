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«В Питере я жил как все и ни от кого не скрывался»: интервью с грозой Пионерки Игорем Новоселовым, ожидающим суда в СИЗО

«В Питере я жил как все и ни от кого не скрывался»: интервью с грозой Пионерки Игорем Новоселовым, ожидающим суда в СИЗО
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Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"
Корреспондент НАШЕЙ передал ему вопросы через адвоката, однако в итоге парень ответил лишь на те, что одобрил его защитник.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.04.2017

«Герой нашего времени»
 
После очередного заседания по новому делу Игоря Новоселова, когда приставы, как обычно, попросили освободить коридор, чтобы вывести подсудимого из зала, одна из стоявших поблизости женщин удивленно спросила: «Убийцу какого-то поведут?»

– Да нет, хулигана, – бросил в ответ кто-то из журналистов, добавив в конце прозвище, которым успели окрестить Игоря в народе, – грозу Пионерки. 

–  Новоселова что ли? – улыбнулся своей догадке один из мужчин, пришедший в суд совсем по другому поводу, а сидевшая у окна девушка тут же начала искать на Youtube знаменитый ролик «Ты кому сигналишь, дядя?», чтобы показать его подруге. 

Вот она, слава. Как верно заметил один из русских классиков, чтобы добиться ее, отнюдь не нужно быть гением.

– А сколько лет-то ему?  – спросила вслед уходящему по коридору конвою та же женщина, которая ожидала увидеть убийцу. – Молоденький такой...

За неделю до этого заседания Игорю Новоселову исполнилось 25. Забавно, что примерно столько же было лермонтовскому Печорину, которого великий русский писатель назвал «героем своего времени». Спустя почти две сотни лет парня с такими же, как у Печорина, карими глазами, которые не смеялись, даже когда он по-детски улыбался во время вынесения приговора, вполне можно было бы назвать «героем нашего времени». 

Только вот не стоит забывать, что под «героем» Михаил Юрьевич подразумевал вовсе не образец для подражания.
 
Интервью из-за решетки
 
После того самого заседания через адвоката Игоря корреспонденту НАШЕЙ удалось передать ему поздравление с прошедшим днем рождения, а также несколько вопросов по поводу всего того, что произошло с ним за последнее время. Однако в итоге Игорь ответил лишь на четыре вопроса, каждый из которых очень сильно подкорректировал его адвокат.

– Времени было мало. Поэтому пока так, – объяснил защитник Игоря Сергей Шамсутдинов. – Вообще, Игорь не хотел обсуждать кого-либо из полицейских или родственников, поэтому ваши вопросы он посчитал не совсем уместными. Я с ним согласен.

Тем не менее Игорь разрешил опубликовать те ответы, которые записал адвокат с его слов.
 
 
– Игорь, как так получилось, что не успели забыться старые конфликты с вашим участием, как неожиданно появились новые – эпизод с таксистом и блогером?

– Я вообще не понимаю, как это получилось. Просто в случае с таксистом все произошло так быстро. Меня возмутили его наглость и несправедливость. Да и к тому же он открыто хамил мне. Если бы я в той ситуации был не прав – я бы к нему вообще не подошел. А ситуация с блогером – это вообще случайность. Вообще, мне жаль, что тогда все так получилось. Тем более, мне еще жить с ним с одном районе бог знает сколько лет. 

– Как, по вашему мнению, конфликты, которые складываются вокруг вас, могут быть связаны с некоторым предвзятым отношением к вам?

– Могут, конечно. Просто мне бы не хотелось, чтобы люди относились ко мне только либо положительно, либо боялись, но так бывает. Таксиста, так сначала вообще затрясло, когда он меня узнал, а потом, видимо, со страху и схватил меня.  

– О каком давлении со стороны оперативников вы говорили в судебном заседании? Как велось предварительное следствие?

– Сначала меня вообще пытались заставить признать вину по 116-й статье («Побои»), чтобы дело быстро направить в суд. Оказывали физическое и моральное давление. Но вдаваться в подробности я не хочу. Я отказался, и они сделали, как обещали, – сначала добавили мне 119 статью («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), но я и тогда не стал признавать вину. Чуть позже мне добавили еще и 213 статью («Хулиганство»). А остальное вы знаете. 

– Чем вы занимались, когда находились  в розыске?

– Жил в Санкт-Петербурге с подругой. Работал, как мог – помогал родителям. Я жил там обыкновенной жизнью. Ездил каждый день на работу на машине. У меня в подъезде даже был опорный пункт полиции. Так что каждый день с полицейскими «здравствуйте – до свидания». В общем, жил, как все, и ни от кого не скрывался. Просто в ситуации с таксистом – он сам был не прав. Поэтому я и захотел вернуться и поставить в этом деле точку. Тем более что я никого не ограбил и не убил. Ведь у потерпевшего даже синяка от моих действий не было.

  • Напомним, что  в начале апреля, в мировом суде Кировского райсуда Екатеринбурга начали рассматривать еще одно уголовное дело против грозы Пионерки Игоря Новоселова. На этот раз речь идет о незаконном проникновении в квартиру блогера Владимира Рудякова, которое произошло 27 июня 2015 года. Новоселов тогда работал в коллекторском агентстве. Вместе с коллегами он ворвался в квартиру к общественнику. Но, когда налетчики избили мужчину и отобрали у него телефон, требуя оплаты долга по кредитам, выяснилось, что они ошиблись адресом. Извинившись, они предложили Рудякову в качестве компенсации ящик пива. Но тот не пошел на мировую и в итоге написал заявление в полицию.
  • В рамках этого дела Новоселову обвиняют по статьям «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего там лица» и «Побои». Подельников Игоря уже давно осудили. А завершить рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Новоселова, в 2015 году не удалось, так как он подался в бега. И только спустя 1,5 года сдался силовикам.
  • Перед началом процесса адвокат Новоселова говорил, что его подзащитный успел полностью признать вину по этому делу. Однако после приговора по делу о нападении на таксиста, за которе автор крылатой фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» получил 2 года, Новоселов изменил свое решение. 

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Евгений Светлый, 23.04.2017, 20:00
Тэги: Криминал, Суд, Интервью
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