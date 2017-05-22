Двухлетний ребенок выпал с 10-го этажа в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
Двухлетний малыш выпал из окна 10-го этажа в Октябрьском районе Екатеринбурга, сообщает сегодня, 23 мая, life. Он получил множественные травмы, но остался жив. Сейчас ребенок находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.
Состояние пострадавшего ребенка медики оценивают как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции. Врачи диагностировали у ребенка сочетанную травму-ушиб внутренних органов.
Тем временем полиция начала проверку по факту произошедшего.
- Сообщение об этом инциденте поступило 21 мая в 15.35 в отдел полиции № 7. На улице Большакова с 10-го этажа выпал ребенок 2015 года рождения. Пострадавший остался жив и был доставлен в больницу. Семья, в которой проживал ребенок, благополучная и на учете не состоит, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
- 15 мая на Вторчермете в Екатеринбурге молодой мужчина выпрыгнул из окна 10 этажа и погиб.
- Ранее мы публиковали рекомендации, что делать, чтобы ваши дети не выпадали из окон.