Двухлетний ребенок выпал с 10-го этажа в Екатеринбурге

Малыш остался жив, но получил тяжелые травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Двухлетний малыш выпал из окна 10-го этажа в Октябрьском районе Екатеринбурга, сообщает сегодня, 23 мая, life. Он получил множественные травмы, но остался жив. Сейчас ребенок находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.

Состояние пострадавшего ребенка медики оценивают как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции. Врачи диагностировали у ребенка сочетанную травму-ушиб внутренних органов.

Тем временем полиция начала проверку по факту произошедшего.

- Сообщение об этом инциденте поступило 21 мая в 15.35 в отдел полиции № 7. На улице Большакова с 10-го этажа выпал ребенок 2015 года рождения. Пострадавший остался жив и был доставлен в больницу. Семья, в которой проживал ребенок, благополучная и на учете не состоит, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.