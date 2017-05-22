Житель Свердловской области взял в заложники бывшую жену и дочь-подростка

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
— Была информация, что в одном из общежитий Ижевска мужчина под угрозой предмета, похожего на пистолет, удерживает в комнате женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. На место происшествия был направлен ближайший экипаж ГЗ ОВО Росгвардии по Удмуртской Республике. На требования сотрудников Росгвардии мужчина дверь не открыл, удерживаемых силой отпускать отказывался. На место происшествия незамедлительно прибыли министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин, заместитель министра Олег Мальцев, следственно-оперативная группа, бойцы отряда СОБР и руководитель войск Национальной гвардии по Удмуртии Ильяс Ханнанов, — уточнили в полиции.
- Женщина не пострадала. С ней и ее дочерью сейчас работает психолог.
- В настоящее время Следственным Управлением СК РФ по Удмуртской Республике проводятся все необходимые следственные действия.
Оперативная съемка с места ЧП, пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. Осторожно, 18+.