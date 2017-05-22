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Житель Свердловской области взял в заложники бывшую жену и дочь-подростка

Житель Свердловской области взял в заложники бывшую жену и дочь-подростка
16+
Фото: кадр из видео оперативников
Он приехал в общежитие Ижевска, где проживала семья, чтобы «просто поговорить».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Ижевске в понедельник, 22 мая, мужчина из Свердловской области два часа удерживал в заложниках свою бывшую гражданскую жену и ее 16-летнюю дочь, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике. Потом он застрелился сам.
 
Сигнал о ЧП поступил 22 мая в 16.44 часов по телефону 02.

— Была информация, что в одном из общежитий Ижевска мужчина под угрозой предмета, похожего на пистолет, удерживает в комнате женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. На место происшествия был направлен ближайший экипаж ГЗ ОВО Росгвардии по Удмуртской Республике. На требования сотрудников Росгвардии мужчина дверь не открыл, удерживаемых силой отпускать отказывался. На место происшествия незамедлительно прибыли министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин, заместитель министра Олег Мальцев, следственно-оперативная группа,  бойцы отряда СОБР и руководитель войск Национальной гвардии по Удмуртии Ильяс Ханнанов, — уточнили в полиции.

Было установлено, что мужчина, неоднократно судимый житель Свердловской области, раньше жил в этой семье. Теперь он взял их в заложники с одним требованием: дать время поговорить со своей бывшей женой.
 
На протяжении двух часов с мужчиной руководители МВД и Росгвардии пытались вести переговоры. Удалось уговорить выпустить из комнаты 16-летнюю девушку.
 
А потом свердловчанин покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Он скончался на месте.
  • Женщина не пострадала. С ней и ее дочерью сейчас работает психолог.   
  • В настоящее время Следственным Управлением СК РФ по Удмуртской Республике проводятся все необходимые следственные действия. 

Оперативная съемка с места ЧП, пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. Осторожно, 18+.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 23.05.2017, 12:50
Тэги: Семья, Видео, Происшествия
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