Рецидивисту Паровозу, зарубившему четырех человек в поселке под Березовским, дали пожизненное

Кроме того, он должен выплатить компенсацию за дом, который сжег, чтобы скрыть преступление.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Во вторник, 23 мая, Свердловский областной суд вынес приговор рецидивисту из Березовского Юргису Багауыву по прозвищу Паровоз. Его признали виновным в убийстве четырех четырех человек в поселке Монетном.



Напомним: преступление было совершено в ночь с 25 на 26 декабря 2016 года. Как выяснилось в ходе следствия и судебного процесса, накануне вечером Паровоз выпивал со своими знакомыми из Березовского – двумя мужчинами и двумя женщинами. Однако собутыльники Багауыва не хотели, чтобы рецидивист у них надолго задерживался, из-за чего в ходе застолья между ними разгорелся скандал. Ночью, когда все уснули, Багауыв решил отомстить за оскорбления и зарубил всех четверых найденным в гостиной топором. После чего сбросил тела в подпол и устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.



Тела убитых обнаружили тушившие дом пожарные. Вскоре следователи выяснили, что в день трагедии в доме находился еще один человек. Его объявили в розыск. И 4 января 2017 года Багауыва арестовали. Выяснилось, что ранее 46-летний мужчина был уже трижды судим за кражи, грабежи и убийство. Последний срок он отбывал в колонии поселка Белый Яр под Тавдой, откуда освободился в 2008 году.

Но комплексная психолого-психиатрическая судмедэкспертиза признала Багауыва вменяемым. Он вполне отдавал себе отчет, когда совершал это зверское убийство.



Теперь же, несмотря на то, что подсудимый полностью признал свою вину, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

– Кроме этого суд удовлетворил гражданский иск владелицы сгоревшего дома и обязал подсудимого выплатить компенсацию причиненного ущерба, – отметили в пресс-службе облсуда.