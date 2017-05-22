В Екатеринбурге на улице скончался пожилой мужчина

Тело нашли на Эльмаше.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
В Екатеринбурге вечером 22 мая на Эльмаше скоропостижно скончался 62-летний мужчина, сообщили в соцсетях очевидцы.
Труп пожилого мужчины обнаружили поздно вечером на улице Фронтовых Бригад. В следственном отделе по Орджоникидзевскому району сообщили, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, пенсионеру стало плохо с сердцем, что стало причиной скоропостижной смерти.
По словам очевидцев, мужчина был одет в черную куртку, белую футболку, синие джинсы и черные ботинки. Личность погибшего сейчас устанавливают полицейские.
- Правоохранительные органы начали проверку, тело мужчины отправлено на экспертизу для установления точной причины смерти.