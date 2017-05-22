В Екатеринбурге пойдет под суд застройщик, лишивший жилья детей-сирот

Ему грозит до 5 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Екатеринбурге передали в суд дело против руководителя строительной фирмы Ивана Скиртача. Застройщика обвиняют в том, что он потратил средства, выделенные из бюджета на строительство дома для детей-сирот, а также деньги дольщиков, на нужды своей компании.



По версии следствия, являясь директором ООО «ИКОМ-Проект» и участником ООО «ИКОМ-Девелопмент», в июне 2014 года Скиртач под предлогом строительства трехэтажного жилого дома арендовал в Качканаре земельный участок. В сентябре того же года областной фонд жилищного строительства заключил с ООО «ИКОМ-Девелопмент» госконтракт на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

– Фактически контракт был заключен на строительство 9 квартир, которые предназначались для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 25 октября 2015 года.

Затем, по версии силовиков, Скиртач поручил своему юристу изготовить и подписать договор подряда между ООО «ИКОМ-Девелопмент» и ООО «ИКОМ-Проект». По условиям этого договора компания «ИКОМ-Проект» взяла на себя обязательство выполнить работы по строительству дома своими или привлеченными силами. А потом между этими фирмами были заключены дополнительные соглашения об увеличении стоимости работ. После чего Скиртач распорядился, чтобы юрист привлек к выполнению работ физических и юридических лиц, с которыми были заключены договоры участия в долевом строительстве.



В то же время, по заключению эксперта, с ноября 2014-го по июль 2015-го на расчетный счет ООО «ИКОМ-Девелопмент» из областного бюджета и от дольщиков поступило около 16 млн рублей. Однако в итоге Скиртач не выполнил взятые на себя обязательства, при этом истратив свыше 1,9 млн не на строительство, а на нужды собственной фирмы.



И хотя Скиртач частично возместил причиненный ущерб, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Трехэтажный дом в Качканаре так до сих пор и не достроили.

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