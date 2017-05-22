В Екатеринбурге студент-юрист в женском платье и парике ограбил магазин

Готовясь к налету на торговую точку, молодой человек купил ВАЗ, электрошокер, перцовый баллончик, женское платье и парик.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Екатеринбурге студент Уральского государственного юридического университета переоделся в женский наряд и попытался ограбить продуктовый магазин, сообщает Life.ru 23 мая.

Студент третьего курса юридического университета основательно подготовился к ограблению : купил ВАЗ, перцовый баллончик, электрошокер, женскую одежду и даже парик. Придя на базу, молодой человек распылил газ из перцового баллончика в лицо кассиру продуктового магазина и обездвижил женщину электрошокером. Затем грабитель вытащил из кассы 115 тысяч рублей, но уйти с ними далеко не смог - его задержали и передали полиции сотрудники оптовой базы. Студент пытался убежать от них, но быстро ретироваться ему помешало женское платье.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области факт неудачного ограбления подтвердили. По словам официального представителя полицейского главка Валерия Горелых, студент переоделся в женщину, так как его родители долгое время покупали продукты на этой базе, и продавцы могли его узнать.