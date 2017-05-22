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В Екатеринбурге возле школы нашли труп мужчины

В Екатеринбурге возле школы нашли труп мужчины
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Тело 80-летнего пенсионера обнаружили утром.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Екатеринбурге утром 23 мая возле школы № 41 нашли труп 80-летнего мужчины, сообщили в соцсетях очевидцы. Школа расположена на углу улиц Красноуфимская и Ударников.
 
Прохожие, обнаружившие труп, вызвали полицию и врачей, которые констатировали смерть пожиого мужчины. По словам очевидцев, полицейские накрыли тело пенсионера черным пакетом и уехали, в итоге труп лежал на улице до полудня. При этом, как сообщают свидетели, на голове мужчины была серьезная рана.
 
Однако в областном управлении Следственного комитета сообщили, что признаков криминальной смерти на теле погибшего не обнаружено. По предварительной информации, мужчина скончался из-за проблем с сердцем. Точную причину гибели установит медэкспертиза. 
  • Вечером 22 мая на Эльмаше нашли еще один труп - тело 62-летнего мужчины обнаружили на улице Фронтовых Бригад. Причиной его смерти, по предварительной информации, также стали проблемы с сердцем.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 23.05.2017, 15:45
Тэги: Происшествия
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