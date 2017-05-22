Напали со спины и повалили: в Каменске-Уральском пенсионера на улице избили подростки и сняли это на видео

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Каменске-Уральском подростки напали на пожилого мужчину в пятницу, 19 мая, сообщили на портале ku66.ru. При этом избиение они снимали на видео.

Нападение произошло около шести часов вечера около дома на Строителей, 28 в Каменске-Уральском. Пострадавший мужчина 1953 года рождения.

— Ребята налетели на него со спины, толкнули на землю, несколько раз ударили по голове, затем по ногам и оставили, — рассказал ku66.ru сын пострадавшего.

Также известно, что все происходящее хулиганы снимали на телефон.