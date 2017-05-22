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Напали со спины и повалили: в Каменске-Уральском пенсионера на улице избили подростки и сняли это на видео

Напали со спины и повалили: в Каменске-Уральском пенсионера на улице избили подростки и сняли это на видео
16+
Фото: архив НАШЕЙ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Каменске-Уральском подростки напали на пожилого мужчину в пятницу, 19 мая, сообщили на портале ku66.ru. При этом избиение они снимали на видео.
 
Нападение произошло около шести часов вечера около дома на Строителей, 28 в Каменске-Уральском. Пострадавший мужчина 1953 года рождения. 

— Ребята налетели на него со спины, толкнули на землю, несколько раз ударили по голове, затем по ногам и оставили, — рассказал ku66.ru сын пострадавшего.

Также известно, что все происходящее хулиганы снимали на телефон. 
  • Сын избитого мужчины уточнил, что информацию о нападении и заявление он передал в понедельник, 22 мая, в полицию города.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 23.05.2017, 09:05
Тэги: Происшествия, Жизнь в городе
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