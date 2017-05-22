В Великобритании на крупном стадионе «Манчестер Арена» сразу после концерта произошел взрыв

Погибли почти два десятка человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

На британском стадионе «Манчестер Арена» в понедельник, 22 мая, произошел сильный взрыв, в котором погибли минимум 19 человек, а ранены около 50. Власти уже объявили, что вероятнее всего это был теракт, написала 23 мая «Лента.ру».

ЧП произошло в 22.30 по местному времени, когда певица Ариана Гранде завершала свой концерт: она спела последнюю композицию, ушла за кулисы, и тут раздался мощный взрыв.

Очевидцы сообщают, что было много пострадавших, везде кровь, у всех вокруг страшные раны. После взрыва началась паника, все пытались выбежать, давя друг друга. К месту происшествиявыли были вызваны значительные силы полиции и спасателей. Близлежащий железнодорожный вокзал Виктория закрыли.

Среди пострадавших было множество подростков — певица Гранде популярна у молодежи.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY pic.twitter.com/pJbUBoELtE — (@hannawwh) 22 мая 2017 г.

Вероятнее всего, это был теракт. Медики сообщили, что у людей были повреждения, похожие на раны от шрапнели или других мелких металлических предметов. По данным полиции, в ЧП погибли 19 человек, пострадали около 50.

Британский премьер-министр Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших. А жители города начали оказывать помощь раненым. В социальных сетях был запущен хэштег #RoomForManchester («Комната для Манчестера») — британцы предлагали пострадавшим забрать их на автомобилях и пустить на ночлег. В акции приняли участие не только простые жители, но и владельцы гостиниц. Такси в зоне происшествия возили людей бесплатно.

В интернете появились видеозаписи, на которых запечатлена паника после взрыва на стадионе «Манчестер Арена».