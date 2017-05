В Великобритании на крупном стадионе «Манчестер Арена» сразу после концерта произошел взрыв

Погибли почти два десятка человек.

На британском стадионе «Манчестер Арена» в понедельник, 22 мая, произошел сильный взрыв, в котором погибли минимум 19 человек, а ранены около 50. Власти уже объявили, что вероятнее всего это был теракт, написала 23 мая «Лента.ру».

ЧП произошло в 22.30 по местному времени, когда певица Ариана Гранде завершала свой концерт: она спела последнюю композицию, ушла за кулисы, и тут раздался мощный взрыв.

Очевидцы сообщают, что было много пострадавших, везде кровь, у всех вокруг страшные раны. После взрыва началась паника, все пытались выбежать, давя друг друга. К месту происшествиявыли были вызваны значительные силы полиции и спасателей. Близлежащий железнодорожный вокзал Виктория закрыли.

Среди пострадавших было множество подростков — певица Гранде популярна у молодежи.

