Водителю, из-за которого на трассе Тюмень – Екатеринбург погибли 4 человека, дали реальный срок вместо условного

По решению суда, он проведет 3 года в колонии-поселении.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Свердловский областной суд ужесточил наказание виновнику аварии на трассе Тюмень – Екатеринбург, в которой погибли 4 человека.



ДТП произошло вечером 12 октября 2016 года. Как выяснилось в ходе следствия и судебного разбирательства, водитель внедорожника Volvo XC90 Сергей Карпенко выехал на встречную полосу трассы, чтобы обогнать ехавшие впереди автомобили.

– Но после обгона он не вернулся на свою полосу движения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – А продолжил движение по встречной полосе, где в итоге произошло с автомобилем Daewoo Nexia.

Водитель Daewoo и трое ехавших с ним пассажиров погибли на месте.



Поэтому в суде первой инстанции гособвинитель требовал дать виновному в ДТП 46-летнему екатеринбуржцу реальный срок. Однако Тугулымский районный суд ограничился наказанием в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком еще на 3 года. Кроме того, мужчину лишили прав на такой же срок.



Однако прокуратура Тугулымского района не согласилась со столь мягким приговором и подала апелляцию в Свердловский областной суд. Рассмотрев ее, коллегия облсуда признала доводы прокурора обоснованными и ужесточила наказание Сергею Карпенко.

Свердловский областной суд заменил условный срок на 3 года колонии-поселения.

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