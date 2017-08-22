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В Нижнем Тагиле мужчина задушил жену за отказ приготовить ужин

В Нижнем Тагиле мужчина задушил жену за отказ приготовить ужин
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В Нижнем Тагиле будут судить 40-летнего местного жителя, который убил свою гражданскую жену, сообщает "КП Екатеринбург". Семейная пара долгое время мечтала о ремонте в квартире, но денег все не хватало.

Затем обвиняемый нашел на свалке старый линолеум и решил, что он пригодится ему в хозяйстве. Радостный муж рассказал о находке жене, но та не поспешила помочь супругу с ремонтом.

Пока мужчина работал в свой выходной, женщина лежала на диване и выпивала.

– Он попросил свою сожительницу приготовить ужин, но возлюбленная ему отказала. Тогда мужчина вспылил и во время ссоры стал избивать ее, а после задушил , – цитирует издание старшего следователя следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Александра Торопова.

  • На допросе мужчина во всем признался. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
  • За расправу над супругой мужчине грозит до 15 лет колонии.

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Олег Галимов, 23.08.2017, 08:30
Тэги: Новости дня, Смерть, Новости
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