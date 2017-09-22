На трассе под Екатеринбургом сгорел самосвал

Пожарные тушили машину час.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017
На Серовском тракте в районе Верхней Пышмы сгорел самосвал.
Машина загорелась на 42-м километре тракта в шестом часу вечера. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, горел самосвал Howo, площадь пожара составила 10 квадратных метров. На место пожара выезжали четыре спасателя, борьба с огнем длилась около часа. Пострадавших нет.
Фото: vk.com/incekb
Фото: vk.com/incekb
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