В Екатеринбурге будут судить банду похитителей машин и мотоциклов

Молодые люди угоняли автомобили с 2015 по 2016 годы, пока не были пойманы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело трех жителей Сысерти и жителя Екатеринбурга, которые обвиняются в массовых похищениях автомобилей и мотоциклов.

Следствием доказано, что четверо молодых людей в возрасте от 28 до 25 лет с 2015 по 2016 годы занимались кражей машин и мотоциклов в Екатеринбурге. Похитив транспорт, они изменяли идентификационные номера и продавали машины по поддельным документам в соседние регионы, сообщили в областном управлении МВД.

Двух членов банды задержали в июле прошлого года на Кольцовском тракте, еще двоих - в их квартирах. Вор время обыска в квартире екатеринбуржца силовики нашли самодельный пистолет и патроны к нему. В отношении задержанных возбудили 20 уголовных дел за кражи, мошенничество в крупном размере, грабеж и незаконное хранение оружия.