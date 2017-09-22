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В Екатеринбурге будут судить банду похитителей машин и мотоциклов

В Екатеринбурге будут судить банду похитителей машин и мотоциклов
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Молодые люди угоняли автомобили с 2015 по 2016 годы, пока не были пойманы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело трех жителей Сысерти и жителя Екатеринбурга, которые обвиняются в массовых похищениях автомобилей и мотоциклов.
 
Следствием доказано, что четверо молодых людей в возрасте от 28 до 25 лет с 2015 по 2016 годы занимались кражей машин и мотоциклов в Екатеринбурге. Похитив транспорт, они изменяли идентификационные номера и продавали машины по поддельным документам в соседние регионы, сообщили в областном управлении МВД.
 
Двух членов банды задержали в июле прошлого года на Кольцовском тракте, еще двоих - в их квартирах. Вор время обыска в квартире екатеринбуржца силовики нашли самодельный пистолет и патроны к нему. В отношении задержанных возбудили 20 уголовных дел за кражи, мошенничество в крупном размере, грабеж и незаконное хранение оружия.
  • Часть похищенных автомобилей удалось вернуть их владельцам. Уголовное дело передано в суд, обвиняемым в зависимости от степени вины грозит до 10 лет лишения свободы. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 23.09.2017, 13:24
Тэги: Суд, Фото
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