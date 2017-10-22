Бывшего охранника уральской колонии посадили за пронос наркотиков

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Он пошел на преступление ради 5 тысяч рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017 В Камышлове суд признал виновным бывшего 28-летнего сотрудника колонии, который в ноябре 2016 года пытался пронести одному и заключенных наркотики. Как сообщили в Следственном комитете, младший инспектор надзора согласился пойти на преступление за 5 тысяч рублей. – Передать наркотик осужденному не удалось, так как незаконные действия сотрудника колонии были пресечены оперативниками управления собственной безопасности колонии и полицейскими, – заявили в ГУФСИН. Суд назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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