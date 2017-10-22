В Екатеринбурге вынесли приговор автомобильному мошеннику, наворовавшему на 8,5 миллионов

Он продавал машины клиентов и присваивал деньги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Екатеринбурге завершился суд над бывшим директором ООО "Империя авто" Дмитрием Кочуровым. Его признали виновным в растрате 8,5 миллионов рублей, сообщает городское МВД.

В 2014 году Кочуров организовал фирму, которая выступала посредником по продаже подержанных автомобилей. Клиенты сдавали свои машины и ждали, пока их продадут.

Он арендовал для своего предприятия офисные помещения и площадки для хранения автомобилей, расположенные на улице Донбасской. Также он разместил в СМИ рекламу о деятельности фирмы.

На деле, Кочуров после продажи машин забирал деньги себе, а клиенты оставались ни с чем.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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