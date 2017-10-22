В Индии при падении параплана разбился 49-летний екатеринбуржец

Трагедия произошла в деревне Бир.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017
В Индии, в деревне Бир разбился на параплане 49-летний екатеринбуржец Николай Рябков. Об этом в Facebook написал друг погибшего Алексей Беззуб.
фото: страница Николая Рябкова в Facebook
– В четверг, 19 октября, в Индии на параплане разбился наш друг Николай Рябков. Учились в параллельных группах на президентской программе. Необычайно позитивный человек, всегда было приятно с ним пообщаться, умный, отзывчивый, теперь его с нами нет, – написал Беззуб.
- На страничке в Facebook друзья Николая Рябкова высказывают слова соболезнования.