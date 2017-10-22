Наверх
Десять груженых самосвалов проверили на прочность Макаровский мост в Екатеринбурге
14:36, сегодня
ЕГЭ без стресса: в УрФУ создали тренажер по сдаче главного школьного экзамена
14:32, сегодня
В Свердловской области собрали 807 тысяч тонн зерна
13:59, сегодня
В Индии при падении параплана разбился 49-летний екатеринбуржец
13:40, сегодня
Группа ВТБ выдала полмиллиарда рублей по программе кредитования подержанных автомобилей
Скончался один из основателей группы AC/DC Джордж Янг
13:19, сегодня
В Минтруда прокомментировали слухи о повышении трудового стажа
13:10, сегодня
«Хочу поразить всех!»: участница «Мисс Офис» из Екатеринбурга рассказала, как готовится к финалу конкурса
13:00, сегодня1
ВТБ поддерживает инвестиционный проект "Сила картона" в Перми
Назван глава предвыборного штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге
12:48, сегодня
Свердловчанка Ксения Перова завоевала золото на чемпионате мира по стрельбе из лука в Мехико
12:35, сегодня
Куйвашев представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Латинской Америке
12:24, сегодня
ВТБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными на 2 п.п.
Дорожники перекроют Пермский тракт на подъезде к Екатеринбургу
12:01, сегодня
Стало известно, как и когда снесут заброшенную телебашню в центре Екатеринбурга
11:59, сегодня1
В Нижнем Тагиле пенсионерка отсудила у коммунальщиков 125 тысяч за обвалившийся потолок
11:37, сегодня
Сергей Кульпин, ВТБ: 2017 год станет рекордным по спросу на ипотеку
В Екатеринбурге 77-летняя женщина погибла под колесами Volkswagen
10:49, сегодня
В Свердловской области во время пожара погибли три человека
10:15, сегодня
Как оплатить задолженность за капремонт по судебному приказу
09:53, сегодня
Аналитик ВТБ24 Олег Душин: Вера в глобальный рост стимулирует вложения в акции
Суд вынес приговор свердловчанам, которые под видом соцработников ограбили 89-летнюю женщину
09:15, сегодня
В Нижнем Тагиле подросток на иномарке сбил семью с ребенком
08:58, сегодня
Российские власти хотят повысить минимальный трудовой стаж
08:50, сегодня1
Группа ВТБ присоединилась к программе лояльности платежной системы "Мир"
В Свердловской области водитель без прав сбил 25-летнего велосипедиста и сбежал
08:32, сегодня
Днем температура воздуха не поднимется выше +1: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге
08:16, сегодня
Из-за снегопадов свердловское МЧС выпустило для водителей памятку по зимним поездкам
18:26, 22.10.2017
ВТБ Лизинг запускает специальную акцию на лизинг автомобилей Volkswagen
ФК "Урал" поднялся в зону еврокубков после уверенной победы над "Ахматом"
17:59, 22.10.2017
В МЧС рассказали, из-за чего сегодня возле "Сима-Ленда" работали пожарные
17:28, 22.10.2017
Два уральца завоевали медали на чемпионате мира по профмастерству в Абу-Даби
16:46, 22.10.2017
ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени
Полуфинал Всемирной боксерской суперсерии планируют провести в Екатеринбурге
15:25, 22.10.2017
Инспектор ДПС вытащил четырех детей из горящего дома на Урале
14:31, 22.10.2017
Ночью на Уралмаше сгорели два садовых дома
13:09, 22.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Выход данных по инфляции в США как фактор риска
На горе в Североуральске построят центр спортивной подготовки и туризма
12:38, 22.10.2017
За ночь ГИБДД поймала в Екатеринбурге девять пьяных водителей
11:40, 22.10.20171
Оскорбил судью: защитника "Автомобилиста" Никиту Трямкина оставили без хоккея и оштрафовали
11:01, 22.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Внимание на Магнит
"Готовим сноуборд": жители Екатеринбурга радуются первому снегу в социальных сетях
10:28, 22.10.20172
Рособрнадзор запретил екатеринбургскому вузу набирать абитуриентов
18:16, 21.10.2017
В Свердловской области школьник получил удар током на железнодорожных путях и попал под поезд
17:40, 21.10.2017
ВТБ снизил ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса
В Екатеринбурге почти четыре десятка домов остались без горячей воды
17:15, 21.10.2017
В Екатеринбурге учеников элитной гимназии кормили едой с плесенью
16:25, 21.10.20171
Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
15:54, 21.10.2017
Неизвестный сообщил о бомбе в администрации Екатеринбурга
15:17, 21.10.2017
В Екатеринбурге пропала 14-летняя школьница
13:35, 21.10.2017
В Свердловской области на заснеженной трассе столкнулись две фуры
12:58, 21.10.2017
В Екатеринбурге автохам избил беременную женщину
12:15, 21.10.2017
Обвиняемого в убийстве 14-летней школьницы екатеринбуржца подозревают еще в двух изнасилованиях
11:29, 21.10.2017
В Свердловской области водитель насмерть сбил мужчину на трассе и сбежал
10:49, 21.10.20171
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
10:25, 21.10.2017
В пяти уральских деревнях ввели режим ЧС из-за туберкулеза
20:39, 20.10.20171
"Работаем ради безопасности или ТЦ?": начальник областной ГИБДД раскритиковал пешеходные переходы в центре Екатеринбурга
20:00, 20.10.20173
В Екатеринбурге впервые сменили паспортный пол трансгендеру без операции
19:42, 20.10.20175
Футболистов "Урала" выведут на поле воспитанники интерната для детей с ДЦП
19:36, 20.10.20171
Все выделенные полосы для общественного транспорта в Екатеринбурге заработают к чемпионату мира – 2018
19:25, 20.10.20173
Дорогу на Серебрянку, на которую уральцы жаловались Путину, закончили ремонтировать
19:19, 20.10.2017
Модель из Екатеринбурга Полина Попова уехала представлять Россию на "Мисс мира"
18:36, 20.10.2017

В Индии при падении параплана разбился 49-летний екатеринбуржец

В Индии при падении параплана разбился 49-летний екатеринбуржец
16+
Фото: страница Николая Рябкова в Facebook
Трагедия произошла в деревне Бир.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Индии, в деревне Бир разбился на параплане 49-летний екатеринбуржец Николай Рябков. Об этом в Facebook написал друг погибшего Алексей Беззуб.

фото: страница Николая Рябкова в Facebook

– В четверг, 19 октября, в Индии на параплане разбился наш друг Николай Рябков. Учились в параллельных группах на президентской программе. Необычайно позитивный человек, всегда было приятно с ним пообщаться, умный, отзывчивый, теперь его с нами нет, – написал Беззуб.

  • На страничке в Facebook друзья Николая Рябкова высказывают слова соболезнования.
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 23.10.2017, 13:40
Тэги: Смерть, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Волейбол Конкурсы Мотоциклы Недвижимость История Екатеринбурга ИГИЛ Спорт Война ритуальных агентств Гололед Скандалы Обрушение крыши на Калинина Знаменитости Коллекторы Новости дня Мужчины Приговор Лошагину Отдых Политика Экономия Дом-2 Необычное Рецензия Общественный транспорт Афиша Новый год Бэби-боксы Взятки Баскетбол Розыск Мультимедиа Криминал Интервью Дети Личное Новости ДТП Грипп в Екатеринбурге Ловец покемонов Видео Позитив Психология СМИ Бизнес Самолет Минобороны упал в Якутии Горячее Храм святой Екатерины Отключение света Уралмаш, Эльмаш Культура Мистика Тест Расписание Строительство Суд В Египте разбился самолет с российскими туристами Кто заработал Медицина Музыка Смерть Шоу-бизнес Высокие технологии Школа Убийство Ирины Вахрушевой ЖКХ Секс Биатлон Недвижимость Свердловской области Ельцин-центр Репортаж Экономика Красота Выставки Дело Пьянкова Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Религия Семья Фото Производство Истории 9 мая Катастрофа Жизнь в городе Дорожные воины Скорая помощь Крушение самолета под Ростовом Авто Самолет Взрыв Отношения Ту 154 ЧМ-2018 Расстрел Студенты Голодовка в колонии Транспорт Развлечения Мировые новости Слухи Происшествия Еда Убийство в Рахмангулово Опрос Пусть говорят Новости России МЧС Транспортная реформа Образование Грипп Приостановка полетов в Египет ЖКХ Свердловской области Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Хэллоуин-2015 ВУЗ Животные Кризис и санкции Футбол Горящие авто Корь 9 мая Финансы Здоровье Погода ЗАГС Туризм Эксклюзив Сибирская язва Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Деньги Хоккей Скандал с Новиковым Статистика В Екатеринбурге -40 градусов Дороги Искусство Женщины Ошибки врачей Парковки ГИБДД История успеха Путин Екатеринбуржцы в разных странах Мода Растения Расстрел на Депутатской Военный репортаж Снос монастыря на Качканаре Доска позора Рейтинг Лайфхак Интернет Пожар

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru