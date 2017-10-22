В Нижнем Тагиле пенсионерка отсудила у коммунальщиков 125 тысяч за обвалившийся потолок

Женщине пришлось провести независимую экспертизу, а затем обратиться в прокуратуру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

Пенсионерка из Нижнего Тагила добилась от своего ТСЖ компенсации за обвалившейся потолок. В марте этого года в двухэтажном доме, в котором проживала женщина, из-за протечек кровли произошло гниение и обрушение несущей деревянной балки перекрытия.

– На стенах квартиры женщины имелись следы разрушения: обои отклеены, на деревянной раме окна следы гниения в виде черных пятен, покрытие пола из ламината вздуто, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Хозяйка квартиры провела независимую оценку ущерба, которая показала, что затраты на устранение аварии составят 125 тысяч рублей.

ТСЖ отказалось выплатить сумму, после чего потерпевшая обратилась в прокуратуру, и дело дошло до суда.

Суд встал на сторону пенсионерки и взыскал в ее пользу 125 тысяч материального ущерба и 5 тысяч в счет морального вреда.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!