В Свердловской области во время пожара погибли три человека

Спасатели вывели из горящего дома почти три десятка людей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Реже в ночь на 23 октября загорелась квартира в двухэтажном доме, сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар начался около четырех часов утра. На площади 20 квадратных метров горела квартира на втором этаже двухэтажки на улице 8 Марта. Прибывшие к месту ЧП спасатели эвакуировали по лестничным маршам 20 человек, в том числе 9 детей, по трехколенной лестнице спасли еще пятерых детей и двух взрослых.

В огне погибли три человека: 76-летний мужчина и 66-летняя женщина, которые жили в одной из квартир, и 34-летний мужчина из другой квартиры. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", сообщили в областном управлении Следственного комитета.

– После ликвидации возгорания были обнаружены тела трёх человек без признаков жизни. Органы внутренних дел оперативно установили их личностные данные. Это жители этого дома: Артем Максимов, 1983 года рождения (работал дворником в УК ЖКХ), Василий Гомонков, 1941 года рождения, и Нина Нестерова, 1951 года рождения. Люди пытались самостоятельно выбраться из своих квартир, но задохнулись едким дымом в поисках выхода. Точную причину их смерти выяснят судебно-медицинские эксперты, – рассказал Валерий Горелых.

Житель квартиры, с которой начался пожар, по словам соседей, злоупотребляет алкоголем, но особых проблем жильцам не доставляет. Как и когда произошло возгорание, он не помнит, как и то, как выбрался из дома. Позже его нашли участковые у бабушки.