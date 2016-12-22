Большую часть жизни провел в тюрьмах: убийца Кристины Яновой оказался с «богатым» уголовным прошлым

Теперь 38-летнего Евгения Беляша могут посадить пожизненно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

Подозреваемый в убийстве 25-летней молодой мамы из Новоуральска Кристины Яновой оказался уголовником со стажем. Как удалось выяснить Накануне.RU, 38-летний Евгений Беляш 20 лет жизни провел в тюрьмах.

«Жека» Беляш начал уголовный путь с 14 лет. Он успел засветиться в громком уголовном деле наряду с несколькими другими обвиняемыми и членом Общественной наблюдательной комиссии Алексеем Соколовым. И совсем недавно в очередной раз освободился из тюрьмы.

Беляш родился в Екатеринбурге в 1978 году. Его образование – восемь классов кировградской школы.

Тюремное прошлое Евгения Беляша

В 1993 году, когда «Жеке» было 14 лет, его впервые посадили за «Кражу» (часть 3 статьи 144 УК РСФСР). Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

В 1996 году Евгения Беляша осудили на семь лет за изнасилование (статья 131 УК РФ).

В 2005 году его осудили сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: «Разбой» и «Грабеж». Его посадили на 10 лет за 22 эпизода преступлений.

Евгений Беляш и Алексей Соколов

Находясь в тюрьме, Евгений Беляш стал фигурантом очередного уголовного дела о разбое. Наряду с ним фигурантом этого дела был руководитель общественной организации «Правовая основа» Алексей Соколов, который занимался защитой заключенных в УрФО. «Жека» Беляш и другие участники банды старшего брата Соколова по имени Александр тогда признались, что в 2004 году вместе с Алексеем нападали на предприятия Свердловской области, которые грабили.

Видео: одна из очных ставок Евгения Беляша

– Система взрастила выродка, который в итоге убил девушку. Этот Беляш был одним из тех, кто давал против меня показания, постоянно их меняя для удобства оперативников и обвинения. А перед самым судом случайно был подсажен тюремщиками в этапный боксик, где я ожидал загрузки в автозак, и пытался сломать мне челюсть, видимо, чтобы в суде я не смог защищаться. Девушку очень жалко. Вот бы этих тюремных и мвдшных оперативников, которые взращивали это чудовище, привести к родителям убитой девушки и пусть они посмотрели бы в глаза убитых горем родителей, – написал Алексей Соколов на своей странице в Facebook о новом преступлении Беляша.

На фото: погибшая от рук Беляша Кристина Янова