В Екатеринбурге 10 пожарных тушили горящую в квартире елку

В огне пострадал мужчина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

В ночь на пятницу, 23 декабря, в одной из квартир Екатеринбурга, расположенной на улице Комсомольской, загорелась новогодняя елка, сообщают пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В пожарной части № 1 отмечают, что причиной возгорания стало короткое замыкание гирлянды. Площадь пожара составила один квадратный метр.

В огне пострадал хозяин квартиры. С ожогами его доставили в больницу.