Крупный пожар в Екатеринбурге: ночью загорелась столярная мастерская

Площадь пожара достигла 840 квадратных метров, на месте до сих пор работают спасатели.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
В Екатеринбурге в ночь на 23 декабря на улице Старых Большевиков сгорела столярная мастерская, сообщили в областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в четыре часа утра: на Эльмаше на площади 840 квадратных метров загорелось одноэтажное здание архитектурной столярной мастерской. На место ЧП выехали 26 спецмашин и 67 пожарных, которые тушат мастерскую до сих пор: открытое горение удалось локализовать лишь к семи часам утра.
Сейчас на месте пожара идет проливка и разбор сгоревших конструкций.
- Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет.
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